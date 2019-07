Cristã Fashion Week – CFW

Como participante da 1° Edição em 2018, venho partilhar neste mês de julho em minha coluna de moda deste Jornal sobre o Cristã Fashion Week. É o maior evento de Moda Cristã e Executiva no Brasil , idealização e realização da Revista Ellegância “A Moda da Mulher Cristã “. Primeira e única revista de moda, beleza, saúde e comportamento direcionada a mulher cristã. (Criada por Gabriela Prado).

A missão do CFW é promover a unidade e o fortalecimento da Moda Cristã e Executiva no Brasil com diversas ações e atividades, incluindo desfiles e exposições de várias marcas, lojistas, celebridade, palestras showrooms e muito mais.

Este Evento é sediado em Maringá, Estado do Paraná, sob a liderança do elegante casal Daniel e Gabriela Prado.

Esta cidade ocupa a nona posição entre as 10 melhores cidades para fazer negócios e sucesso e é considerado um dos maiores polos atacadistas do Brasil. Reconhecida por seus produtos de qualidade e bom preço, atraindo compradores de diversos estados brasileiros. O polo atacadista da cidade é composto por 3 tradicionais shoppings: Avenida Fashion, Paraná Moda Park e Vest Sul, compondo um dos mais importantes circuitos de Moda do Brasil, aonde recebem nos lançamentos de coleções mais de 4 mil lojistas. São aproximadamente 700 lojas que oferecem o que há de mais moderno e atual nos variados segmentos fashion. Destaque especial para o segmento de Moda Evangélica, que vem crescendo 14% ao ano.

A 2 ° Edição do Potencial Evento CFW acontecerá nos dias 2 , 3 e 4 de agosto de 2019 no Shopping Avenida Fashion em Maringá. E você lojistas ainda pode se inscrever gratuitamente. Contará também com a presença de diversas blogueiras no segmento de Moda Evangélica, lojistas e outras celebridades de todo Brasil.

Entre os expositores de marcas nesse evento , vale ressaltar que Pernambuco será representado por uma marca de sucesso: A JOELIK. Atacadista na região e que também está inaugurando em Maringá uma loja física.

E como Consultora de Moda , fashionista e lojista Modishe , presença confirmada nesse grandioso evento para participar e realizar ótimos negócios exclusivamente para Modishe, pioneira de Moda Evangélica em Pernambuco. Ícone da Modernidade, Sofisticação, Elegância, Estilo e Glamour. Acompanha as Tendências da Moda e oferece roupas de qualidade e excelente preço, atendendo sua clientela, seu gosto e estilo, combinando decência e elegância.

