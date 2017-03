Curso de Cinema gratuito para moradores da Mata Norte

A segunda edição do curso de cinema Engenho de Imagens está com as inscrições abertas até o dia 12 de março, com aulas básicas, avançadas e práticas, para para alunos exclusivamente residentes nas cidades compreendidas na região da Mata Norte de Pernambuco. As aulas, que acontecerão na Pousada Atapuz, em Goiana, aos sábados e domingos, com início no dia 18 de março, serão ministradas por atuantes profissionais de cinema com notória experiência no mercado cinematográfico nos diversos setores de produção. Ao todo, serão 25 estudantes e profissionais capacitados com custos de transporte, hospedagem e alimentação financiados pelo Núcleo de Produção Engenho Digital, através do edital Funcultura.

Num total de 260 horas de aulas, o curso tem como objetivo fortalecer ainda mais a efervescente produção cinematográfica que vive a Mata Norte de Pernambuco, que desde 2009, com a origem dos primeiros cineclubes espalhados em diversas áreas da região, vem tornando-se cada vez mais comum a constante aparição de Mostras, festivais, oficinas, seminários, até a realização de curtas-metragens e séries para internet. O curso é divido em três módulos: Básico, Avançado e Prático. No primeiro, serão abordados conteúdos transversais de interesse de profissionais e estudantes de qualquer setor da produção de cinema. Questões conceituais que aprofundam reflexões sobre a forma e estética. No segundo, as aulas serão mais segmentadas de acordo com a divisão de áreas e escolha dos alunos. Aspectos técnicos como direção, fotografia digital, sonorização no cinema, figurino, maquiagem e preparação de elenco. No prático, os alunos somarão as competências desenvolvidas academicamente durante o curso para execução de um produto audiovisual com duração média de 30 minutos. Entre os professores confirmados, nomes como Pedro Severien (direção), Torquato Joel (roteiro), Nicolau Domingues (som de cinema), Cris Malta (maquiagem), Breno César (fotografia), André Dib (linguagem cinematográfica) e Liliana Tavares (acessibilidade). O projeto é realizado pelo Núcleo de Produção Engenho Digital (NPED) com apoio do Funcultura.