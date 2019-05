Curso de empreendedorismo para mulheres foi realizado em Carpina

Em uma parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, apoiado pelo Google, a Prefeitura do Carpina, através de Sua Secretaria de Desenvolvimento Social e Coordenação da Mulher, realizou o curso “Ela Pode: empreendedorismo online”. Entre as atividades foram oferecidas palestras, oficinas e debates sobre o mundo empreendedor.

A capacitação foi realizada de 21 a 24 de maio, na Casa das Juventudes do Carpina, contando com a participação de 25 mulheres, que também receberam certificação com horas/aula ao término do curso. Entre os temas abordados estavam comunicação empresarial, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e marcas digitais.

O programa ”Ela Pode” visa capacitar 135 mil mulheres brasileiras até o final de 2020, tornando-as confiantes e preparadas para o autodesenvolvimento pessoal e profissional, empoderando mulheres empreendedoras, garantindo independência financeira e de decisão sobre seus negócios e vidas.