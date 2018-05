Curta metragem sobre o consumismo é gravado em Pontas de Pedras

Esta sendo gravado em Pontas de Pedras o filme “Auto-Falo” escrito e dirigido por Caio Dornellas, produtor audiovisual natural de Goiana-PE. O curta faz reflexões sobre o consumo excessivo na sociedade.

O centro dramático do filme é o personagem Nivaldo, que embora casado com sua esposa tem uma verdadeira paixão pelo seu antigo automóvel. Entre representações da realidade e fantasiosas, Auto-Falo busca questionar o espaço que alguns bens de consumo têm assumido na sociedade e na vida dos indivíduos.

Fenômeno não só na região canavieira do nordeste brasileiro, ou de uma cidade sede de industrias automobilísticas, mas em todas as sociedades capitalistas, dita desenvolvimentista.

O ator e bailarino Clau Soares e a atriz Sammia Gonçalves darão vidas aos personagens centrais da trama do curta-metragem “Auto-Falo”.

O título é uma brincadeira fonética entre o “falar alto” ou “automóvel de formato fálico”, e o filme é ambientado em Goiana justamente por ser uma pequena cidade da região canavieira de Pernambuco que passa por grandes transformações sociais com a instalação de um polo da indústria automobilístico da FIAT.

O curta que é produzido pela produtora 9Oitavos e tem co-produção das produtoras NAHSOM e Arapuá Filmes, contou com patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco através do Funcultura e com empresas parceiras que apoiam as produções culturais como a Quanta, Grupo Contage Comunicação, Cabra Quente, Água Santa Joana e Pousada do Farol em Pontas de Pedra/Goiana, onde o filme esta sendo rodado.

Biografia do diretor:

Caio Dornelas é historiador, realizador e produtor audiovisual, dedica a sua carreira em projetos que trazem como ponto de partida a difusão da cultura na Zona da Mata Norte de Pernambuco. É diretor e idealizador da Mostra Canavial de Cinema, já em sua 8a edições, que leva sessões de cinema itinerante a várias cidades desta região de pernambucana. Dirigiu os curtas “O Que Se Memora (2015)” e “O Esquema (2018)” e está em desenvolvimento do roteiro do seu primeiro longa. “Auto Falo” será o terceiro curta dirigido por ele. Caio também já dirigiu conteúdos pra TV e Publicidade.

*Crédito das fotos: Vidal de Souza