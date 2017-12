Daniel Rossi lança CD em Carpina

“O Cantor Romântico da Mulheres”, Daniel Rossi, acaba de lançar seu primeiro álbum com uma seleção musical romântica intitulado “Pra gente ter uma lua de Mel”. Fã de Reginaldo Rossi, que lhe serviu de inspiração para a carreira artística, o cantor até integrou o sobrenome do famoso compositor, como sua marca.

Além de cantor, Daniel é compositor e instrumentista. No CD, ele interpreta diversos cantores nacionais consagrados, como Reginaldo Rossi. Há vários anos, Rossi é conhecido no cenário artístico de Carpina e região, mas este ano resolveu lançar seu próprio CD, incentivado pelos cantores e compositores Paulinho do Acordeon e Deyvinho Sanfoneiro.

Vivenciando sua experiência musical, Daniel também canta música de sua autoria, “Pra ter uma Lua de Mel”, dedicada à sua amada esposa. Ele nos conta que “este é mais um desafio de minha vida, em que optei por um trabalho de gosto mais popular, e dedico este CD ao povo”.

Apesar de ter nascido em Recife, Daniel Rossi chegou a Carpina com 14 anos e se apaixonou pela cidade, e se considera “um carpinense de coração”. Contato para shows: 98407-4563/99886-6249.