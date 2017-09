Debate sobre fortalecimento da produção de frutas em São Vicente Férrer

O secretário de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco, Nilton Mota, foi, ontem, ao município de São Vicente Férrer, no Agreste, debater com o prefeito Flávio Régis questões produtivas do município, com o objetivo de impulsionar a produção de frutas na região. Também participaram do encontro o presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (Ipa), Gabriel Maciel, o presidente da Câmara Municipal, Senar, além de vereadores, secretários da prefeitura e técnicos.

O primeiro ponto debatido foi a instalação de uma unidade demonstrativa de Bouveria, que envolve a produção de banana. O segundo ponto foi a readequação da Agroindústria local para fabricação de polpa e sucos. São Vicente Férrer dispõe de quatro mil hectares de plantação de banana, 500 hectares de uva e outros 150 de goiaba; sendo uma área com a produção já caracterizada.

O terceiro assunto discutido teve como tema uma tecnologia para a pulverização agrícola via drone contra o Mal da Sigatoka, um fungo que provoca a morte precoce das folhas de bananeira e o enfraquecimento da planta, o que pode acarretar em diminuição da produção.

“Todas essas questões têm por objetivo fazer com que a produção de frutas na região seja impulsionada, tendo em vista a normalização. É uma determinação do governador Paulo Câmara! Com esse conjunto de ações, vamos aumentar a quantidade da produção como também a qualidade; gerando um incremento maior na receita. Assim, a qualidade da banana, da uva e da goiaba será superior”, argumentou Nilton Mota.

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) deverá iniciar experiências e pesquisas para o controle de pragas na bananeira nos próximos meses. Além disso, a Secretária de Agricultura avalia a aquisição de máquinas para a uma cooperativa de agricultores no município, quando for formada, além do Centro de Administração da Agricultura Familiar. Também existe um projeto de reestruturação da Feira de São Vicente Férrer.

BARRAGENS – Após a reunião, o secretário de Agricultura e o prefeito de São Vicente Férrer assinaram uma ordem de serviço autorizando o início das obras de duas barragens. As construções beneficiarão cerca de 200 famílias dos sítios Mata Velha e Calumbi, e terão início imediato.

“O Vale do Siriji é conhecido no estado como um grande centro produtor de frutas. E nós estamos vindo aqui hoje iniciar a obra de duas importantes barragens, além de realizar novas parcerias com o prefeito Flávio Regis. Queremos iniciar pesquisas, através do IPA, para o controle de pragas que afetam a produção de banana, e concluir o processo de instalação da cooperativa de agricultores para promover uma melhora nas vendas”, destacou Nilton Mota. A secretaria está investindo nas duas barragens cerca de R$ 200 mil.

Para o prefeito Flávio Regis, o diálogo da Secretaria de Agricultura com os municípios é muito importante. “A carência do município é muito grande e a gente precisa dessas parcerias com o Governo do Estado. É nessas horas de dificuldade que a gente tem que juntar as forças para enfrentar os problemas com energia. Hoje é um dia muito importante para nossa cidade; a implantação dessas duas barragens”, apontou.

Os produtores já estão comemorando. Para Evaldo Freire, que cultiva uva, goiaba e maracujá, esse trabalho é muito importante. “Queremos agradecer todas essas ações que favorecem ao pequeno e médio produtor agrícola da região. A nossa preocupação com a estiagem faz com que a gente precise de ações concretas, e, agora, a gente vê as obras acontecerem. A criação dessas pequenas e médias barragens faz com que melhoremos a produção”, avaliou.