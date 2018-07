A cidade de Carpina receberá o “Fórum TCEndo Cidadania – O Cidadão no Controle dos Gastos Públicos”, no próximo dia 02 de agosto. A iniciativa é Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE) e Escola de Contas Públicas do Estado.

O evento acontecerá no auditório da Prefeitura do Carpina, a partir das 9hs. As palestras realizadas no fórum buscam mobilizar a sociedade para o controle dos gastos públicos.