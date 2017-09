Defensoria Pública da União promove atendimento em Macaparana

A Defensoria Pública da União (DPU) realiza até sábado (30) o projeto ‘DPU Para Todos’ no município de Macaparana, na Mata Norte de Pernambuco. Na Câmara Municipal, no centro da cidade, defensores públicos federais e servidores da Defensoria atenderão à população na prefeitura, além de visita a áreas de vulnerabilidade social no município. Todo atendimento é gratuito.