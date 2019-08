Defensoria Pública de PE abre Processo Seletivo para estagiários com vagas para o Agreste e Mata Norte

A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPE – PE) anuncia as inscrições do Processo Seletivo, destinado ao preenchimento de 100 vagas, para estagiários do curso de Direito.

Os classificados podem atuar nas seguintes cidades: Abreu e Lima, Araripina, Arcoverde, Belém do São Francisco, Belo Jardim, Bodocó, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Camocim de São Félix, Carpina, Caruaru, Exu, Feira Nova, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Ipubi, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Olinda, Palmares, Paulista, Petrolina, Recife, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, São Bento do Una, São José do Belmonte, São José do Egito, São Lourenço da Mata, Serra Talhada, Timbaúba e Vitória de Santo Antão.

A carga horária de trabalho é de 30h semanais, mais auxílio financeiro no valor de R$ 680,00, acrescido ainda de auxílio transporte de R$ 100,00 e seguro contra acidentes pessoais.

É importante ressaltar que o requisito mínimo exigido é ser estudante de nível superior do curso de Direito, do 1º ao 9º períodos.

As inscrições podem ser realizadas até às 23h59 do dia 03 de setembro de 2019, www.sustente.org.br. O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 45,00.

Quanto à classificação constará de Prova Objetiva e Prova de Redação, prevista para o dia 29 de setembro de 2019. Este Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações, acesse o Edital AQUI para consulta.

*A Voz da Vitória Pe