Defensoria Pública de Pernambuco inaugura unidade em Feira Nova

Nesta terça-feira (12) subiu para 50 o número de reestruturações e inaugurações realizadas em unidades de atendimento e Núcleos da Defensoria Pública de Pernambuco espalhadas por todo o Estado. Os trabalhos foram iniciados em 2014 – um marco para a Insituição, que ao longo dos anos vem se fazendo cada dia mais presente e essencial na vida do cidadão pernambucano. Desta vez, o Defensor Público-Geral do Estado, Manoel Jerônimo de Melo Neto, foi ao município de Feira Nova, localizado no Agreste do Estado e 77 Km de distância da Capital celebrar junto aos pares, servidores, funcionários e estagiários, melhores condições de trabalho e atendimento a população. O município conta com cerca de 20 700 habitantes no último censo do IBGE.

As novas instalações da unidade de atendimento da Comarca de Feira Nova fica no Fórum Jesuíno Ferreira, localizado na Avenida Sebastião da Rocha S/N. Centro. O Núcleo é coordenado pelo Defensor Público, José Fernando Canejo com quem divide os trabalhos com o Subdefensor Criminal da Capital, José Antônio Fonseca de Mello. Prestigiou, ainda, o descerramento da placa a coordenadora do Núcleo Regional de Vitória de Santo Antão, Kátia Cristina Pessoa.

O DPG destacou dados de referência no país que apontam a importância da Defensoria Pública no tripé jurisdicional do Direito e na vida da população, à exemplo, do Ministério da Justiça ter escolhido a Defensoria Pública de Pernambuco como a mais produtiva do Brasil em 2016, além da OEA ter eleito como a mais atuante da América Latina e Caribe. De 2014, quando assumiu a Gestão, o número de Comarcas com atuação da Defensoria Pública subiu de 73 para 108. “O trabalho em equipe engrandeceu nossa Instituição, fazendo com que alcançássemos grandes feitos. Queremos mais e se Deus quiser, iremos concluir mais ações”, enfatizou Manoel Jerônimo.

O Defensor Público José Fernando Canejo, que está a frente da coordenação da unidade de atendimento há doze anos e atuando como Defensor Público desde 1991, disse da satisfação e alegria em poder celebrar ao lado de sua equipe uma melhor estrutura para todos. “Estamos mais supridos e contentes em poder receber a população com mais dignidade, conforto e estrutura. O apoio que temos também dentro desse Fórum é fruto de um trabalho de muita dedicação aos assistidos. Agradeço em nome de todos que compõe a Defensoria e de todos os nossos parceiros e grande colegas de trabalho nesse Fórum”, falou emocionado.

A Defensora Pública, Kátia Cristina Pessoa prestigiou a inauguração da unidade. “Parabenizo à todos por essa união e pelo maestria na condução dos trabalhos. Sei do esforço de Fernando Canejo no dia a dia e a forma como sabe conduzir todos que atuam ao seu lado de maneira leve e alegre. A unidade da Defensoria Pública em Feira Nova é reconhecida por esse belo trabalho dentro do Fórum. Juizes, Procuradores, Promotores elogiam essa equipe. Parabenizo o esforço de nosso DPG e estou feliz por poder estar com cada um de vocês no dia de hoje”.

O Juiz Milton Santana elencou a importância do tabalho dos Defensores Públicos e exaltou a essencialidade da Defensoria pernambucana. “Sem essa nobre Instituição, não como se fazer uma justiça tão eficaz. Os Defensores Públicos de Pernambuco trabalham com amor. Isso é fato! E, grandes foram as diversas causas que já atuaram com tamanha maestria. O cidadão entra aqui com a certeza de que terá um atendimento e atenção diferenciados. Aqui, sou mais que um colega do tripé jurisdicional do Direito, sou fá e vejo crescimento e muito mais reconhecimento, ainda. Parabéns pela sua Gestão, Manoel Jerônimo.

PRESENÇAS – Além das presenças supracitadas, prestigiaram a inauguração das novas instalações da unidade de atendimento da Comarca de Feira Nova o Procurador do Município, Lucas Pereira; o presidente da Câmara de Vereadores de Feira Nova, Amaro Ramalho; o Sargento Braz Antônio do Nascimento, da Companhia Independente de Limoeiro, representando o pelotão do município de Feira Nova; o chefe da Secretaria Judiciária, Danilo Vila Nova e Roberto Canuto de Souza, representando todos os serventuários da Justiça.