Delegacia da Mulher realiza palestra em Carpina

A Delegada Titular do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), Gleide Ângelo, ministrou hoje (24) uma palestra, no auditório da Prefeitura de Carpina, onde abordou temas relacionados à violência doméstica e familiar, com foco em crimes contra as mulheres. O evento é uma parceria entre a prefeitura e a DPMUL, alusivo as ações comemorativas dos 11 anos da Lei Maria da Penha.

O objetivo é conscientizar as mulheres sobre seus direitos e evitar que crimes de violência doméstica e familiar continuem acontecendo. “Nós, enquanto policias civis, queremos mostrar às mulheres e aos homens que a lei Maria da penha tem efetividade, principalmente contra o feminicídio, que já é o ultimo estágio da violência. Mulher que denuncia, mulher que procura ajuda, não morre”, afirma a delegada.

Segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), entre os anos de 2012 e 2016, mais de 155 mil mulheres foram vítimas da violência no estado. Apenas entre os meses de janeiro e junho de 2017 já foram registrados mais de 15 mil casos. Para denunciar você pode ligar para do Disque Mulher, através do número 180. Ou ainda para a ouvidoria da mulher, pelo 0800.2818187. O atendimento é feito 24h, todos os dias.