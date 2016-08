Delegacia de Carpina cria perfil em rede social para receber informações

A população de Carpina passa a contar com um novo meio de comunicação para registrar denúncias. A 45ª delegacia de Policia Civil do município passa a contar com um perfil no facebook DELEGACIA CARPINA. O delegado Antônio Resende já havia disponibilizado o whatssap, através do (81) 99921-1190. As denúncias repassadas pelas redes sociais da policia têm o sigilo garantido.