Delegacia de Carpina é alvo de nova ação de ladrões em menos de 1 mês

A Delegacia de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi alvo de bandidos mais uma vez. Menos de um mês depois do arrombamento registrado no espaço onde funciona provisoriamente o cartório da unidade, ladrões tentaram invadir as salas da administração e do delegado titular.

Na madrugada desta segunda-feira (5), ladrões removeram as telhas do prédio, que está em reforma, e fizeram um buraco. No momento da ação criminosa, havia apenas um policial de prontidão. Até o fim da manhã, a perícia era aguardada para fazer as primeiras investigações.

A segunda investida contra a Delegacia de Carpina revelou, mais uma vez, a precariedade do prédio. Por causa da reforma, a unidade não tem condições de receber a população que precisa prestar queixa. Por isso, um ônibus fica estacionado na frente da sede para permitir o registro dos boletins de ocorrência.

No dia 11 de agosto, os bandidos levaram um celular e drogas que estavam guardados como provas de crimes no armário de um dos cartórios. Na madrugada desta segunda, os ladrões deixaram um buraco aberto no teto. O telhado já tem uma grande rachadura, provocada pela queda de uma árvore.

Logo depois da primeira investida, o delegado Diego Pinheiro ressaltou que a situação da unidade já foi motivo de alerta enviado à cúpula da Polícia Civil. Houve arrombamentos anteriores nessas salas e, por isso, ele solicitou verbas para aumentar a segurança dos documentos e equipamentos.

Para o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol), é lamentável a ocorrência de duas ações criminosas em uma delegacia, em espaço curto de tempo.

O G1 procurou a Polícia Civil para falar sobre o assunto e aguarda retorno.

*G1/PE