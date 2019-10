Dentes Sensíveis?

Uma queixa muito frequente entre as pessoas, durante a investigação clínica, é à respeito de uma “dorzinha fina” quando o dente entra em contato com algum alimento frio, ou com doce, ou mesmo durante a escovação dental. Também é bem comum a queixa sobre uma inconveniente dor à mastigação ou mesmo a presença de incômodo espontâneo (não provocado).

Seja qual tipo for, o grau de intensidade da dor varia de acordo com algumas variáveis como: as experiências vivenciadas por cada paciente, o limiar (ou limite suportável) individual, tipo de dano ao tecido e da etapa do processo infeccioso.

As causas da dor determinam a sua natureza e intensidade, logo, a sensibilidade ao frio, por exemplo, provém da exposição do tecido mais interno do dente (por baixo do esmalte dental) pela presença de trincas no esmalte, fraturas de restaurações ou do próprio dente, bem como, desgastes dentais rápidos.

Já dor à pressão da mastigação possivelmente está relacionada a uma inflamação na região que envolve a raiz dentária!

Para cada tipo de sensibilidade destas existe uma forma específica de tratamento e até para um mesmo tipo há várias técnicas para ameniza-la e/ou suprimi-la.

O importante é descrevê-la corretamente ao cirurgião-dentista a fim de ajudar na sua correta identificação.

Fica a dica!

