Deputado comemora instalação de fábricas de veículos off-road no Estado

A futura instalação de duas fábricas da Cab Motors, nas cidades de Araripina (Sertão) e Pedra (Agreste), foi comemorada pelo deputado João Paulo (PCdoB), na Reunião Plenária desta quinta (10). Os empreendimentos devem representar um investimento de R$ 5 milhões, destinados a viabilizar a fabricação do Jipe Stark, um veículo off-road 4×4, e gerar cerca de 450 empregos diretos.

“Quando eu estava à frente da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), fui procurado pelos empreendedores responsáveis por esse projeto, e me empenhei para que ele se concretizasse”, registrou João Paulo, relembrando o período entre 2015 e 2016 em que coordenou o órgão.

“O investimento será feito com recursos próprios, entre novembro de 2019 e junho de 2020, e contará também com incentivos fiscais do Estado. A Cab Motors é uma empresa genuinamente nordestina, que adquiriu o direito de produção e comercialização do Jipe Stark”, explicou o parlamentar.

Foto: Roberto Soares