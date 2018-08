Deputado registra criação de instituto histórico em Limoeiro na ALEPE

A criação do Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Limoeiro, no Agreste Setentrional, foi destaque no pronunciamento feito pelo deputado José Humberto Cavalcanti (PTB) durante a Reunião Plenária da última terça (21), na Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE). Para o parlamentar, o surgimento da entidade, responsável por catalogar os principais eventos ocorridos no município nessas áreas, é sinal de “desenvolvimento cultural, gosto pela história e desejo de preservar valores”.

Cavalcanti registrou, ainda, a posse dos membros da diretoria do instituto, realizada na última sexta (17). Sivaldo Venerando e Maria Inez Duarte foram eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente . “A instalação de espaços como esse só ocorre quando a sociedade percebe a necessidade de se ter uma instância capaz de catalogar, registrar e preservar os principais eventos históricos e políticos”, opinou.