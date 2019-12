Deputado repercute redução de crimes

O número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em Pernambuco teve queda de 21,45%, na comparação entre os últimos 24 meses (novembro de 2017 a novembro de 2019) e o período anterior. A redução foi comemorada pelo Delegado Erick Lessa (PP), em discurso na Reunião Plenária desta terça (17). Ele destacou o papel dos profissionais de segurança pública para que o resultado fosse alcançado.

“Em 2017, chegou-se a dizer que o Pacto pela Vida estava definhando, mas o governador Paulo Câmara reoxigenou e requalificou o programa, que agora dá resultados espetaculares, sendo referência para o Brasil e para o mundo”, observou o parlamentar. “Em Pernambuco, ao fim de 2018, já havíamos conseguido uma queda de mais de 20%. Agora, reduzimos ainda mais: foram cerca de 3,8 mil CVLIs entre janeiro e novembro de 2018 e 3.150 no mesmo período de 2019.”

Lessa ressaltou a importância de diversos setores da área de Defesa Social para a diminuição, tais como a Polícia Militar, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros. “Pernambuco vai esclarecer 60% dos homicídios ocorridos em 2019. Nacionalmente, esse índice é de 10%. O número é comparável ao dos Estados Unidos, que soluciona 65% dos assassinatos”, informou.

O deputado chamou atenção para a diminuição da criminalidade em diversos municípios, destacando Caruaru (Agreste), onde reside. Na cidade, houve queda de 29,6% no número de CVLIs no último período de 24 meses (com 342 casos), em relação ao anterior (486 ocorrências). “Ainda precisa de mais estrutura para o Corpo de Bombeiros e de uma Delegacia da Mulher que funcione 24 horas – duas medidas que receberam recursos de emendas parlamentares do meu mandato”, avaliou. Ele cobrou, também, maior engajamento da Prefeitura na segurança pública.

O parlamentar do PP comentou que a redução de homicídios também ocorreu em nível nacional. “O ministro de Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, está fazendo um trabalho espetacular em sua pasta, dando prosseguimentos às ações iniciadas pelo gestor anterior, o pernambucano Raul Jungmann”, registrou.

Foto: Roberto Soares