Deputados parabenizam Catende e Orobó por 89 anos de emancipação

O aniversário de 89 anos da criação dos municípios de Catende, na Mata Sul, e de Orobó, no Agreste, mereceram discursos no Plenário da Assembleia, nesta terça (12). Os deputados Terezinha Nunes (PSDB) e Zé Maurício (PP) registraram ter participado, na segunda (11), das comemorações em alusão à data.

“Foi uma grande festa, digna do município”, comentou Nunes, que acompanhou as festividades em Catende. A tucana lembrou que a cidade ainda atravessa situação de calamidade, em razão das chuvas do final de maio, e que, por esse motivo, a celebração se limitou aos desfiles promovidos por estudantes da rede pública. “Mas a presença das pessoas foi impressionante, superando todas as dificuldades”, ressaltou.

“Fiquei muito feliz por ver o carinho da população pela cidade e suas tradições”, ressaltou Zé Maurício. O deputado Henrique Queiroz (PR) também usou parte de seu tempo na Tribuna para congratular-se com Catende pelas comemorações. “Foi uma bela festa, com um grande desfile cívico”.

Zé Maurício contou ainda ter participado das comemorações em Orobó. “Houve grande participação das escolas, e pude perceber o sentimento de orgulho em ser oroboense”, disse. “Essa energia foi contagiante. Nos estimula a continuar buscando o amor pela nossa pátria através da educação e do exercício da cidadania”.

Os primeiros registros de povoamento na região de Catende datam de 1863, com a fundação de sítios e de engenhos de açúcar. Em 11 de setembro de 1928, a localidade se emancipou politicamente do município de Palmares, acrescida de faixa de terra antes pertencente ao município de Bonito. Na mesma data, foi criado Orobó, cujo povoamento também teve origem no cultivo de cana-de-açúcar no século XIX. O município, que nasceu com o nome de Queimadas, foi desmembrado de Bom Jardim.