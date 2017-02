DER deve suspender licitação para contratar empresa que vai fiscalizar velocidade em estradas, diz TCE-PE

O tribunal acatou a denúncia da Serttel. A empresa denunciante alegou uma série de irregularidades no processo licitatório, entre elas ilegalidade na adoção do sistema de registro de preço e incompatibilidade com o objeto licitado.

O valor estimado da contratação é de R$ 145.222.484,80, de acordo com o Diário Oficial do Estado de 28 de janeiro de 2017. A decisão foi tomada depois que o Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) deferiu, na quinta-feira (09), uma medida cautelar que determinava suspensão de todos os atos administrativos relativos ao pregão presencial nº 001/2017.

Na semana passada, o órgão admitiu que as lombadas eletrônicas das rodovias que cortam o estado estavam desligadas por causa de uma dívida de R$ 4,7 milhões com a empresa Serttel/Perkons, sediada no interior do Paraná.