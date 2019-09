Derrepente você deitou e sentiu uma pressão em um dente… O que será isto?

Pois creia que esta sensação de “existência” do dente é muito comum!! Mas por que ocorre isto afinal?

Normalmente isto é um Sinal ⚠ de que os vasos da polpa dental (o tecido vivo confinado dentro do dente) está literalmente congestionados, transportando um fluxo maior de sangue, por algum “ataque inimigo” (toxinas bacterianas ☠).

Cabe aqui falarmos das cáries profundas, causa mais comum!!

📢 Na tentativa de expulsar esta turma do mal, o haja sangue trazendo os soldados para o contra-ataque (células de defesa)!!

🤔 E aí? Resolve o conflito interno? Quem ganha a batalha?

Vai depender da força dos oponentes!!! Quantidade e natureza maléfica de toxinas liberadas pelas bactérias versus a qualidade e quantidade dos soldados!!

Aí vai aquela perguntinha: Por que a pressão justamente quando me deito ou faço um esforço físico? 💡Vamos pensar…

➡ Nestas situações ocorre um aumento maior de sangue circulando nos vasos ora pela maior pressão do sangue na cabeça (na posição deitada) ora pelo aumento dos batimentos cardíacos mediante a alguma atividade física!!

Cabe aqui um conselho de amigo…

Se você identifica estes sintomas, corra num dentista para fazer uma avaliação cuidadosa do seu dente.

🤔 Será que você tem restaurações antigas ou este dente já passou, ou passa, por traumas?

Tudo tem que ser investigado 🔎 com atenção!!

📌Fica a dica…

🔵Dra Christiana Marcelino

-Estética Dental/ Dentística, CRO: 8435 -PE

☎ 81. 98733-4240/ 3621-3259