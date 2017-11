Detentos do presídio de Arcoverde gravam DVD gospel

O clima de música invadiu o Presídio Advogado Brito Alves (Paba), em Arcoverde, nesta quarta (08/11). Quarenta detentos da unidade prisional gravaram o primeiro DVD gospel. A ação, que ocorreu no pátio da unidade, contou com a parceria dos reeducandos Hélio Feitosa (compositor) e de Daniel Pires (ex-produtor).

Para o gerente da UP, Isnero Inácio de Oliveira, “esse momento é inédito entre as unidades do Estado, é um exemplo de ressocialização através da arte e da música”, informou. O DVD é composto de 15 faixas e será doado a entidades religiosas do segmento evangélico no município. “Tudo isso que está acontecendo é muito grande, eu vejo como um grande milagre por parte de Deus acontecendo na minha vida”, afirma o reeducando Hélio Feitosa. Os reeducandos participantes do projeto realizam, ao longo do ano, ações voltadas para a música.