Detentos incendeiam colchões em celas do Presídio de Itaquitinga

A Seres apontou, em nota, que identificou cinco detentos envolvidos na ocorrência. Eles foram levados à delegacia “para providências cabíveis, além de submetê-los ao Conselho Disciplinar”, apontou o texto.

O complexo penitenciário de Itaquitinga foi inaugurado em janeiro de 2018. Os trabalhos no local se arrastam há quase uma década. A ideia inicial era fazer um projeto com Parceria Público Privada (PPP), que não deu certo. Em 2012, as obras foram paralisadas. A construção foi reiniciada em 2017 e o primeiro dos cinco módulos foi entregue no ano passado.