Detran-PE alerta motoristas de carros que perderam placa durante a chuva

Quem perdeu a placa do veículo em meio aos alagamentos, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – Detran-PE, por meio da Diretoria de Atendimento, alerta os condutores de carros para tomar providências o mais rápido possível. Em primeiro lugar, o proprietário ou representante (portando procuração), deve ir até um ponto de atendimento do Detran mais perto de casa. Pode ser a sede, na Iputinga, nas lojas de atendimento dos shoppings centers e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), onde vai solicitar a ordem de emplacamento, no valor de R$ 34,06. De posse da ordem, vai até uma das lojas de placas credenciadas para, após o pagamento da placa, providenciar o emplacamento.

Segundo o Diretor de Atendimento, Cel. Felipe Nascimento, para a placa dianteira, não é necessário realizar vistoria prévia. Já, no caso da placa traseira, só é possível obter a ordem de emplacamento após realização de inspeção veicular, ou seja, vistoria. Ele lembrou ainda que, o serviço está sendo disponibilizado sem agendamento, por um período de 10 dias úteis, ou seja, de 24 de julho à 06 de agosto.

De conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação é Infração gravíssima, resultando em 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e uma multa de R$ 293,47, e remoção para o depósito do Órgão. Foi enviado Ofício Circular para os Órgãos fiscalizadores do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, solicitando apoio na fiscalização.