DETRAN-PE inicia Curso de Mecânica Básica para Mulheres

Teve início hoje (01), o curso de “Mecânica básica para mulheres”, totalmente gratuito, promovido pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, e Coordenado pelo Educação para o Trânsito do Órgão, com objetivo de oferecer conhecimento e manejo da mecânica básica do veículo.

O curso aconteceu na Escola Pública de Trânsito, localizada na Estrada do Barbalho, Iputinga, s/n, e terá continuidade nos dias 07 e 08 de outubro, no horário das 13h às 17h (13h às 15h, aulas teóricas e de 15h às 17h, aulas práticas). Serão 70 turmas de 30 alunas e acontecerá até março de 2020.

Comandada pelo instrutor Aenio Oliveira Rodrigues Júnior, o curso é indicado para maiores de 18 anos. As aulas abordam cada etapa fundamental para se conhecer o funcionamento e as necessidades de um carro: troca de pneus, passando pelos diversos sistemas motores, manutenções fundamentais, troca de óleo, alinhamento, balanceamento e componentes elétricos.

A aluna Edineide Maria da Silva, elogiou o curso. Ela que é motoristas de Uber há 3 anos e também pilota moto, entregando alimentos por meio do UberEats, destacou que está sendo excelente o curso, superando as expectativas. “Achei muito bom. No cotidiano, passamos por inúmeras situações e o instrutor transmite com muita clareza os conhecimentos básicos de mecânica. Uma coisa que minha equipe não vai esquecer é quando for trocar o pneu furado. Vamos utilizar o estepe em baixo do carro como item de segurança”. Edineide acrescentou ainda que, quem tem carro tem que estar sempre aprendendo e o Aenio tem uma didática muito boa.

