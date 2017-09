DETRAN-PE interioriza tecnologias nos pátios de provas práticas

O Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, Charles Ribeiro, acompanhado do Coordenador de Articulação Municipal, Lázaro Medeiros, esteve em Limoeiro, Agreste do Estado, onde inspecionou a construção do Pátio de Provas Práticas daquele município, que vai contar com um sistema de exame mais eficiente para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Trata-se do moderno sistema de telemetria veicular, com isso os examinadores irão usar uma ferramenta tecnológica, a qual vai auxiliar no processo de avaliação do candidato a CNH. Na visita foi constatado que cerca de 80% da obra, de 7 mil metros quadrados, já está pronta. Essa primeira etapa foi orçada em R$ 1,2 milhões e contemplará a implantação da infraestrutura, drenagem, pavimentação, sala de espera e iluminação e vai atender os municípios de Feira Nova, Passira, Cumaru, Salgadinho, Bom Jardim, João Alfredo e Orobó.

Conforme informou Ribeiro, os veículos serão equipados com leitura biométrica, câmeras de alta definição, tablets, microfones e sensores telemétricos. As câmeras de auto definição registram em áudio e vídeo todas as etapas da prova prática. Além disso, quatro câmeras internas, em conjunto com câmeras externas instaladas nos pontos principais do circuito irão permitir o monitoramento total dos exames. Já os leitores biométricos serão responsáveis pela auto indicação dos candidatos e examinadores, com tablets apontando as possíveis infrações cometidas pelos candidatos, que implicam na reprovação. São elas: afivelamento do cinto de segurança; ajuste do retrovisor; fechamento das portas; interrupção de funcionamento do motor; sinalização de mudança de direção; acionamento da embreagem e freios; colisão no protótipo de baliza e não respeitar a distância de 1,5 metros do protótipo de bicicleta, que será instalado no circuito.

Ribeiro lembrou ainda que, por determinação do Governador Paulo Câmara, todos os pátios de provas práticas das Circunscrições Regional de Trânsito – CIRETRAN, Especiais, estão sendo modernizados, contando com todos os equipamentos existentes no pátio da sede do Órgão, localizada no Recife. O objetivo da ação é que o condutor aprenda realmente a conduzir um veículo com as aulas ministradas pelos Centros de Formação de Condutores – CFC’s, dando mais segurança para os examinadores e candidatos. O novo circuito de prova prática começa pela Baliza, seguindo com o Circuito de Rua, passa pelo cruzamento e pela sinalização semafórica, garagem e finaliza com a rampa, além de dois protótipos de bicicleta ao longo do percurso.