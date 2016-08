Diabetes é a 7ª maior causa de mortes no Mundo

O diabetes é uma doença crônica que atinge 62 milhões de pessoas somente nas Américas, o que representa um caso em cada 12 pessoas. A maior parte dos casos está ligada a fatores comportamentais e estilo de vida, o que é passível de prevenção. É uma doença crônica grave, que ocorre ou quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não usa eficazmente a insulina que produz.

Existem três tipos principais de diabetes: diabetes tipo 1, que é o mais frequente entre crianças e adolescentes; diabetes tipo 2, mais comum em adultos- e está ligado à obesidade ou excesso de peso, falta de atividade física e má nutrição -, e o diabetes gestacional que é uma complicação da gravidez que afeta aproximadamente 10% das gestantes globalmente.

A doença, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é a sétima maior causa de mortes no mundo. O diabetes de tipo 2 representa cerca de 90-95% dos casos, e esta enfermidade pode ser evitada através da redução dos principais fatores de risco:

(a) excesso de peso e obesidade, o que contribui para 44% dos casos;

(b) inatividade física, que contribui com 27% dos casos; e outros fatores de risco como o tabagismo, abuso de álcool, história familiar e fatores desconhecidos (33%).

Manter um peso saudável e estilo de vida baseado em uma alimentação saudável e atividade física regular pode prevenir muitos casos do 2. Para as pessoas que já têm diabetes, é importante manter um nível de glicose adequado no sangue, a fim de prevenir a doença.

Prevenção e Controle – A prevenção primária do diabetes pode ser favorecida pela “implementação” de políticas públicas para prevenir a obesidade ou excesso de peso, tais como aqueles que aumentam a disponibilidade e o acesso a alimentos saudáveis ​​e atividade física. Além disso, para a prevenção secundária, é importante reforçar as políticas que melhorem o acesso ao diagnóstico de diabetes, cuidados médicos, bem como medicação acessível.

Os custos médicos associados com o diabetes resultam do fato de ser uma doença complexa, uma vez que tem repercussões em vários órgãos e tecidos.Diabetes e outras doenças crônicas exigem o bom funcionamento dos serviços de saúde, que oferecem atenção contínua e serviços de acompanhamento proativos pelas equipes médicas. Para atingir este objetivo, os sistemas de saúde devem ter o apoio de seus líderes, além do estabelecimento de políticas de saúde que garantam o acesso a medicamentos e serviços.

O principal fator de risco para diabetes tipo 2 é a obesidade.Adotar uma dieta saudável, atividade física regular, manter um peso corporal normal e evitar o uso de tabaco podem prevenir ou retardar o aparecimento da diabetes tipo 2.