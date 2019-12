Dicas de segurança para as férias

Segundo especialista em segurança, nas estradas, aeroportos e rodoviárias, todo cuidado é pouco

Fim de ano é o período com maior incidência de furtos e roubos. Enquanto milhões de brasileiros saem de férias para viajar em família, meliantes já planejam ações nas estradas e aeroportos e rodoviárias.

“Normalmente em aeroportos e rodoviárias ocorrem pequenos delitos como furto de bolsas, carteiras e celulares, mas há casos de troca de bagagem. Metrôs e trens que levam aos terminais rodoviários e aeroporto, também são locais-alvo e merecem toda atenção aos pertences”, comenta o especialista em segurança do GRUPO GR, Rogério Rodrigues.

Para quem vai pegar a estrada, o especialista recomenda estudar os melhores horários para evitar congestionamento, quando acontecem os arrastões. “Evite viajar à noite e de madrugada. E quando viajar de dia, evite ficar com as janelas abertas e opte pelo uso de ar condicionado”, reforça o especialista.

Dicas de segurança em rodoviárias e aeroportos:

• Em aeroportos e rodoviárias, a dica básica de segurança é que o usuário não se descuide de bolsas e mochila, especialmente enquanto compra um lanche, visita uma loja ou faz um telefonema. Os assaltantes acompanham a vítima e, ao menor sinal de desatenção do usuário, ele troca a mala por uma maleta falsa, que tem revistas ou um tijolo dentro para simular o peso do equipamento. Muitas pessoas só se dão conta do furto muito tempo depois;

• Fique atento à movimentação de pessoas estranhas. Se sentir que está sendo seguindo, permaneça em um local com bastante movimento ou procure um policial /segurança local;

• Não utilize a maleta tradicional do notebook. Procure levá-lo em uma mochila comum.

• Em aeroportos internacionais, os assaltantes ficam de olho em turistas com sacolas de compras de grifes famosas, costuma seguir o táxi até um local mais afastado ou esperam que o veículo pare no trânsito para o passageiro descer e assim, efetuam o roubo. Priorize colocar as compras em uma única mala e seja discreto.

• Evite grandes saques em caixas eletrônicos. Caso seja realmente necessário, olhe em volta e retire um menor valor. Quando chegar ao destino, procure uma agência bancária. Se possível, use cartão de crédito ou débito, evitando transitar com dinheiro em espécie.

Dicas de segurança nas estradas e rodovias:

• Antes de sair de casa é importante sempre observar se não há veículos diferentes ou pessoas estranhas paradas ou mesmo circulando por perto de sua residência ou local de trabalho. Se isso acontecer, o recomendável é ligar para a polícia;

• Mantenha seu veículo em bom estado, efetuando semestralmente uma manutenção preventiva, desta forma evitará que o veículo fique parado em local inseguro, devido à uma pane mecânica;

• Antes de iniciar um deslocamento, informe-se sobre a área de destino e as ruas de trajeto. Caso não conheça a região, tenha à mão um guia/GPS ou faça um mapa do local.

• Nunca encoste demais no carro da frente, pois não haverá espaço para manobras, caso seja necessário evadir-se do local.

• Dirija com os vidros fechados e portas travadas.