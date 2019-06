Dicas e inspirações de moda mês junino

Amante da moda como sou já estou in love pelo mês mais queridinho e esperado do ano. Primeiramente , por se referir ao mês do meu aniversário , imensamente grata a Deus pela minha vida . E também por ser o mês e seu tema a melhor desculpa para investir naquelas tendências mais ousadas que morremos de medo em usá- las. Isso porque é associada a looks “caipiras”, e tenho que confessar que o estilo ” brega- chic” se enquadra em algumas tendências que saíram do preconceito e dominaram os looks mais fashionistas e street style.

Para você que gosta de ousar segue dicas e inspirações para montar sua produção da temporada:

Xadrez- É o queridinho e peça chave da tendência que se encaixa perfeitamente a temática do mês e segue com força na temporada.

Animal print- tendência da estação , preferido das alfaiatarias , seu toque atual com um mix renovado em cores pra você “usar e ousar.”

Floral- empresta romantismo a looks equilibrando com um toque utilitário .Este é o mês para abusar das estampas em tons terrosos ou escuros próprios da estação .

Saia lady like- Também combina perfeitamente com a ocasião dando um ” up” a feminilidade e as tradições juninas.

Mix de estampas- a mistura de estampas a alguns anos atrás passou do ” over” para grandes looks fashionistas. Se você já teve receio em misturar estampas , aproveitar para ousar.Existe momento melhor para abusar do mix ?

A salopete – O suspensório sempre foi atribuído ao estilo caipira , porém , foi desmistificado e tomaram conta da moda e são peças chaves e você não vai errar se apostar nessa tendência tão queridinha.

Sobreposição – Depois das salopetes no mundo fashion , as sobreposições também passaram a ser desmistificadas , e aí também entra uma das principais tendências do momento , t- shirt + vestido , combinação super parecida com looks juninos.

Babados – se você ainda não se rendeu a tendência dos bufantes e ombro a ombro, chegou o momento! Trazem “charme e feminilidade”.

Blusa presa a cintura – Para quem quer uma produção mais básica , pegue uma blusa jeans ou xadrez e amarre a cintura com o look que desejar.

Camisas com laços – o laço também garante o ” quê” charmoso da temporada. “Use e Ouse”

Outras peças bem relevantes pra vc usar ousar e arrasar são as peças em couro fake ou vinil como jaquetas , coletes , saias e vestidos ou o quê preferir.

Botas, bônia e meias calças – Para fechar as dicas e inspirações de looks essas são as pegadas que vão dar um “up” nos looks e deixá- los mais característicos e ousados.

