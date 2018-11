 Dicas para congelar corretamente os alimentos

Método pode ser uma opção saudável e econômica

O ritmo acelerado do cotidiano, acaba privando de uma alimentação natural, aquela comidinha saudável feita todos os dias. Para garantir a ingestão de alimentos saudáveis e de forma econômica, uma alternativa é o congelamento. Cada alimento tem uma maneira correta de ser congelado, preservando o sabor e, claro, os nutrientes. Com organização, é possível garantir as refeições para a semana toda. Em recipientes adequados, é possível separar a quantidade exata que será consumida e dividir por porções diárias.

Após cozinhar os alimentos como arroz e feijão, por exemplo, é importante resfriá-los antes de adicioná-los a geladeira. Observe se ainda estão mornos ou totalmente na temperatura ambiente. Na hora de colocar no recipiente, é importante não encher muito para o alimento ter a expansão necessária, e usar papel alumínio para evitar a formação dos cristais de gelo. Outra dica importante é na escolha dos recipientes. Observe se eles são resistentes ao congelamento, não podem soltar cheiro, e as tampas devem ter fechamento hermético. Já as travessas e tigelas refratárias acondicionam qualquer tipo de alimento. Resistem às altas e baixas temperaturas, mas não a choques térmicos. Por isso, tire do forno e deixe esfriar antes de levar ao freezer.

Geralmente, sobra comida nos almoços de domingo e eles podem ser congelados para o consumo posterior. Importante ficar atento se os talheres das panelas não foram misturados com outros pratos. Os alimentos congelados em casa podem ser consumidos em até 3 meses.

Outra dica é o uso dos saquinhos herméticos, próprios para armazenar alimentos, são ótimos para bifes individuais ou frutas picadinhas. Antes de colocá-los no freezer, não se esqueça de retirar o máximo de ar possível, para evitar a proliferação de bactérias. Lembre-se que todos os legumes devem ser bem lavados e cozidos antes de serem congelados. Os legumes e verduras podem passar por um choque térmico antes de serem congelados. Cozinhe-os, de preferência no vapor, para não perder os nutrientes, e em seguida, mergulhe-os em água gelada. Depois condicione no freezer. Esse processo aumenta a durabilidade dos alimentos. As frutas devem ser congeladas sem casca e caroço, em sacos plásticos. Corte em pedaços para melhorar a acomodação das frutas.

Para descongelar, o ideal é colocar no refrigerador na véspera do consumo. No período de 12 horas, este alimento já estará descongelado e poderá ir para o microondas.