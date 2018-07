Dicas para cozinhar um feijão encorpado e saboroso

O feijão é um típico ingrediente da gastronomia brasileira e a preferência de todos os paladares. Seja ele mulatinho, preto, verde, mascavo, em fim. É alimento garantido no almoço e cada família tem seu jeito próprio de prepara- lo. O tradicional complemento desse prato é o arroz, mas as receitas variam e trazem cada vez mais alternativas para o tempero e as combinações na hora de elaborar o cardápio.

Pensando nas donas de casa que preferem um típico feijão caseiro, o Voz do Planalto traz algumas dicas, para facilitar o cozimento desse delicioso prato. Quando o feijão fica de molho, além de cozinhar mais depressa, quem o consome tem menos chance de sofrer com gases depois da refeição. O ideal é fazer isso durante a noite, por cerca de 12 horas, mas 60 minutos já são suficiente para a receita ficar mais leve. Quem gostar de louro, pode deixar umas folhinhas secas já na água do molho.

Para torna o caldo grosso depois de temperado, deixe o feijão apurando em fogo lento. Outra dica é tirar uma porção do ingrediente já cozido, bater no liquidificador e devolver à panela. Para o preparo o ideal é temperar o feijão já cozido, mas ainda durinho e colocar o sal apenas no final do cozimento. Pedaços de charque também vão bem. Se for de sua preferência acrescente pitadas de colorau, cominho ou coentro fresco durante o cozimento. Pode colocar ainda maxixe, quiabo, repolho e jerimum. Caso o feijão fique muito salgado, adicione algumas folhas de couve ou mesmo descasque uma ou duas batatas e coloque-as inteiras e deixe cozinhar por uns cinco minutinhos. A batata e a couve absorvem o excesso de sal.

Receita: Caldinho de feijão

INGREDIENTES: 1 xícara de feijão carioquinha, 1 xícara de feijão preto, 8 xícaras de água, 2 folhas de louro, 1/2 cebola grande picada, 5 dentes de alho picados, 1 gomo de linguiça calabresa picada, 100g de bacon com couro, 1 laranja pera, Sal e pimenta (a gosto).

MODO DE PREPARO: Coloque os feijões na pressão com a água, o louro e o couro do bacon por 45 minutos. Corte a laranja pera na metade, sem descascar, e reserve. Em uma panela bem quente, acrescente azeite e doure a calabresa picada.

Adicione o alho e a cebola e refogue até dourarem. Tire a pressão da panela, adicione o refogado de calabresa e a laranja cortada e deixe em fogo baixo por mais 15 minutos. Corte o bacon em fatias bem fininhas e frite até secar bem. Deixe esfriar por cerca de um minuto e esfarele-o, como uma farofa. Reserve. Tire o louro, o couro e a laranja do feijão e processe com um mixer ou liquidificador. Ajuste o sal e a pimenta. Sirva em canecas com a farofa de bacon por cima. Se quiser, coloque também salsa e raspa de laranja.