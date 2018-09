Dicas para diminuir o sódio dos alimentos

O sal de cozinha é o nome popular para o cloreto de sódio (NaCl). Os cristais desse composto químico contêm em média 39% de sódio e 61% de cloro. O sódio é um nutriente essencial para a nossa saúde. No entanto, o excesso de sódio pode causar sérios problemas de saúde. A população brasileira consome em média 12 gramas de sal diariamente, mais do que o dobro da quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde e Sociedade Brasileira de Hipertensão, que é de 5 gramas.

O consumo excessivo de sódio é apontado como uma das causas da hipertensão, o que aumenta significativamente o risco de doença cardiovascular, a principal causa de mortes no Brasil e no mundo. Além do aumento da pressão arterial, alguns estudos relacionam o consumo excessivo de sal à retenção de líquidos e ao aumento de peso.

Por isso, é preciso ter cuidado com a quantidade de sal que adicionamos espontaneamente em nossas preparações diárias. Porém, reduzir a quantidade de sódio não significa reduzir o sabor. Experimente a preparação antes de adicionar mais tempero. Muitas pessoas acrescentam o sal antes de saber se o prato está saboroso. Cuidado com o consumo de alguns alimentos, tais como, bacon, queijos, azeitonas e salame. Estes alimentos contêm quantidades elevadas de sal e são frequentemente utilizados como ingredientes do feijão, feijoada, saladas e outras preparações consumidas diariamente.

Reduza a quantidade de sal utilizada gradativamente. O paladar precisa de um tempo para se acostumar ao novo sabor. Leia os rótulos das embalagens. A indicação da quantidade de sódio presente em cada produto deve ser informada ao consumidor. Além disso, alguns produtos explicam como deve ser o modo de preparo para que a quantidade de sódio informada no rótulo corresponda ao nosso consumo.

Quando utilizar temperos em pó ou em calda, não adicione mais sal. Esses produtos já possuem a quantidade suficiente para deixar a comida saborosa.

Por não passar por um processo de refinação, o sal marinho possui diversos sais minerais, que são benéficos para o nosso corpo. Pesquisas apontam que o sal marinho é mais nutritivo do que o sal refinado.

Retire o saleiro da mesa. Essa atitude simples vai ajudar a reduzir a vontade de acrescentar mais sal à comida. É muito comum acrescentar sal à salada sem experimentar o tempero primeiro. Isso pode levar ao consumo excessivo de sódio. Durante o preparo, utilize medidas caseiras para acrescentar sal aos pratos. A referência da colher de chá ou café é sempre melhor do que o “sal a gosto” e as “pitadas”.