Dicas para preparar e usar o alho no preparo dos alimentos

Anti-inflamatório, previne câncer, bom para o colesterol, melhora o sistema cardiovascular, tem ação antidiabética, tem função antioxidante e anti-inflamatória, ajuda a reduzir o enrijecimento das artérias e é bom para a digestão. Isso mesmo, o consumo do alho previne e combate vários tipos de doenças.

Estudos afirmam que esse alimento tem a enzima alicina, um composto formado quando o mesmo é picado, esmagado ou mastigado. Rico em nutrientes como manganês, Vitamina B6, Vitamina C, Selênio e fibra, além de diminuir a perda óssea.

A melhor forma para o seu preparo é consumir o produto cru, picado e fatiado. No entanto, ele tostado é o que mais perde alicina e quando refolgado chega a perder 50% dos seus benefícios. A dica é usar o alho natural em vez das opções em pó ou em pasta, comumente encontrada no supermercado. Afinal, estes temperos com alho nunca são tão intensos e saborosos como o alho ao natural.

As cabeças de alho cortadas ou esmagadas dão um gosto mais intenso e saboroso aos alimentos. Quando picado ou esmago, este alimento atribui mais sabor do que se utilizar ele inteiro.

Com rotinas cada vez mais curtas, na hora de cozinhar a saída é preparar o mais simples e rápido, deixando de picar alguns dentes de alho que poderiam dar o aroma e o sabor diferenciado ao prato. Para facilitar, uma dica é preparar um tempero caseiro. Descasque dentes de alho suficientes para encher uma xícara e leve-os ao processador ou liquidificador. Ferva em água um pote de vidro por 3 minutos para higienizá-lo bem. Com o pote seco, coloque o alho e cubra com óleo. A medida de óleo não é exata, mas o alho deve estar todo coberto para não oxidar. Essa quantidade de alho deve durar cerca de 2 semanas, mas conservado em geladeira, dura até 30 dias.

O consumo exagerado do alho pode provocar lesões no trato gastrointestinal e também provocar reações alérgicas.

RECEITA:

Tempero de alho e cebola

Ingredientes: 1 cebola grande, 1/4 de xícara de chá de óleo, 15 dentes de alho

1/2 maço de cheiro-verde e 1 colher de sopa de sal.

Modo de preparo: Corte a cebola em pedaços e leve a um liquidificador ou processador com o óleo. Bata até virar uma pasta homogênea. Em seguida, adicione metade dos dentes de alho e bata mais um pouco. Então, adicione à outra metade do alh o maço de cheiro verde e o sal e bata. Conserve em um recipiente de vidro. Esse creme temperado dura até 2 semanas na geladeira, mas pode ser congelado para ficar conservado por até 3 meses.