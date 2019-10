Dicas para seguir uma alimentação saudável

Ter uma alimentação saudável é essencial para alcançar maior qualidade de vida. No entanto, por mais que haja o interesse em manter uma dieta rica em vitaminas, fibras, proteínas, enfim, sempre fazemos exceções. Assim, o abuso de alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares é um indicador para doenças como infarto, derrames, hipertensão, obesidade, diabetes e até o câncer.

Para manter boa forma e saúde, uma dica é não passar longos períodos sem comer. Fazer pequenos lanches entre as grandes refeições é fundamental, pois, ao restringir energia, o metabolismo tende a ficar mais lento, como uma forma de poupar energia que lhe foi fornecida, o que acaba dificultando a perda de peso. Além disso, provavelmente a pessoa irá comer mais na próxima refeição, buscando alimentos mais calóricos como uma forma de compensação, o que também resultará em ganho de peso.

Na hora da alimentação, tente fugir de refeições com muitos produtos industrializados. Se comer um macarrão industrializado, faça você mesmo um molho caseiro. Se quiser tomar um suco de frutas, tente tomar o natural, pois os alimentos industrializados contêm muitas substâncias, como corantes e conservantes, que possuem altas quantidades de sódio e podem, a longo prazo, causar hipertensão e sobrecarregar os rins.

Fique atento ao local onde vai realizar as refeições. Escolha lugares tranquilos. Comer bem devagar, sem pensar em compromissos, e mastigar muito bem os alimentos fará com que você se sinta saciado, mesmo ingerindo menor quantidade de comida. Também evite comer assistindo à televisão, manuseando o celular, na frente do computador ou trabalhando, pois nessas situações perdemos a noção da quantidade de comida que estamos ingerindo.

Nenhum alimento é proibido, a não ser que a pessoa precise fazer uma dieta restritiva, caso seja paciente de diabetes, por exemplo. O famoso “prato colorido”, ou seja, aquele que tem uma fonte de fibras, minerais, vitaminas e proteínas é, sem dúvida, o prato mais saudável. Pensar a longo prazo e criar um hábito saudável é muito importante.