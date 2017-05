Dinheiro de cofre e arma de vigilante são levados em assalto aos Correios em Goiana

A Polícia Federal em Pernambuco detalhou, nesta terça-feira (30), a ocorrência de um assalto a uma agência dos Correios em Goiana, na Mata Norte, distante 63 quilômetros do Recife. Segundo a PF, a ação teve a participação de dois homens. Um deles estava armado e rendeu o gerente e alguns funcionários quando eles chegavam para o trabalho. O suspeito levou dinheiro do cofre e a arma do vigilante.

Em seguida, o bandido deixou o estabelecimento e fugiu com outro suspeito, que estava esperando do lado de fora com um veículo. O crime ocorreu na segunda-feira (29), no centro da cidade. Segundo a PF, a ação durou 42 minutos.