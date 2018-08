Diocese de Nazaré celebra Jubileu Centenário

A Diocese de Nazaré da Mata está caminhando para a culminância das celebrações alusivas ao Jubileu Centenário. Uma série de eventos têm integrado o calendário de atividades realizadas em comemoração e preparação aos 100 Anos da Igreja de Nazaré.

A abertura das celebrações aconteceu ainda em 2017 e neste período já foram realizadas concentrações setoriais (por Região Pastoral), visitas pastorais missionárias, romaria interdiocesana (com as dioceses de Garanhuns e Pesqueira – também centenárias), sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na Arquidiocese de Olinda e Recife e em câmaras municipais, lançamento do selo personalizado, além de tantas outras ações que ainda estão para acontecer.

CONGRESSO EUCARÍSTICO- A preparação é para o 1º Congresso Eucarístico Diocesano, que está previsto para o período de 02 a 04 de agosto, na Quadra de Esportes da Escola de Aplicação Professor Chaves, em Nazaré da Mata.

A acolhida aos congressistas acontece na manhã da quinta-feira, 02, às 08h, na Quadra da Escola de Aplicação. A sessão solene de abertura dos trabalhos está prevista para as 08h30min. Oficinas, conferências, missas e noite cultural fazem parte da programação.

O encerramento será na tarde do sábado, 04, às 16h30, na Praça dos Lanceiros, com a celebração da Santa Missa, seguida da procissão com o Santíssimo Sacramento até a Igreja Catedral. A Eucaristia será presidida por Dom Francisco Lucena, e contará com a participação de todos os congressistas, além dos Coroinhas e Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística (MECES) da Diocese.

Cerca de 400 participantes, de toda a Diocese, são esperados para o encontro, que tem como tema “Eucaristia: Vida e Missão”; e o lema: “Eles o reconheceram no partir do pão” (Lc 24,35). O Assessor do Congresso é o bispo diocesano de Palmares (PE), Dom Henrique Soares.

JUBILEU CENTENÁRIO– A solene concelebração Eucarística do Jubileu Centenário acontecerá no dia 05 de agosto de 2018, às 16h, na Praça Papa João XXIII, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Nazaré da Mata. A Santa Missa será presidida pelo Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni d’Aniello, com a participação do presidente do Regional N2 da CNBB e arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, juntamente com outros sacerdotes.

O bispo diocesano, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, ressalta a responsabilidade na administração da instituição. “Por outro lado, esse ano jubilar lembra-nos que a Diocese de Nazaré, hoje está em nossas mãos. Isso significa que a realização da missão no litoral, em parte da Região Metropolitana do Recife, na Zona da Mata Norte e em parte do Agreste Pernambucano agora depende de nós. A isso, pressupõe-se não apenas conservar edifícios religiosos ou um patrimônio cultural, mas construir a Igreja viva e ajudar a arquitetar a convivência humana de acordo com os desígnios do Senhor”.

Fundação- Criada pelo Papa Bento XV, através da Bula “Archidioecesís Olindensis et Recifensis”, a Diocese de Nazaré foi desmembrada da Arquidiocese de Olinda e Recife aos 02 de agosto de 1918. Atualmente a instituição é formada por 39 paróquias e 04 Áreas Pastorais.

Para o bispo Dom Francisco de Lucena, a celebração do jubileu “é uma boa ocasião para recordar a história da nossa querida Diocese, de seu caminho evangelizador e dos pastores que a guiaram e serviram, animando-a no cumprimento de sua missão. Aquilo que a diocese é hoje, com sua organização e suas estruturas pastorais, foi edificado pelas gerações que nos antecederam. Não é uma criação do nada! Grandes líderes católicos já militavam e já se sentiam Igreja de Deus, de um modo profundo aqui nessa região”, afirma.

Exposição- A história da Diocese de Nazaré está disponível na exposição “100 Anos de Vida e Missão”, na igreja do Bom Jesus dos Passos, em Nazaré da Mata. À primeira vista, uma igreja comum: pequena, simples e convidativa à oração, como qualquer outra, mas com algo de peculiar: comporta um patrimônio de fé que abrange um século de existência. A curadoria foi do padre José Ramos, vigário da paróquia de Santo Antônio, em Carpina, que idealizou o projeto e realizou pesquisas bibliográficas e de campo para a construção desse rico trabalho visual. No acervo, encontram-se imagens e fotografias (de paróquias, sacerdotes, bispos, figuras públicas e religiosas, acontecimentos históricos, realidades culturais etc.) que revestem – com material adesivo, painéis e quadros – toda a parte interna da capela, e estabelecem uma inseparável e bem arquitetada conexão entre Igreja e sociedade, fé e cultura, homem e Deus.

O local atualiza e enaltece a história da Diocese de Nazaré, e faz ressurgir fatos, lugares e pessoas que teceram esse patrimônio espiritual durante o século de sua criação. Papas, bispos, padres, diáconos, religiosos, líderes mundiais, leigos, movimentos e pastorais, todos são lembrados. As visitações podem ser realizadas de quarta a domingo, das 8h às 13h. Visitas em grupo podem ser agendadas na Cúria Diocesana, através do telefone (81) 3633-1009.

Nos próximos dias, acontecerão 100 horas de Adoração ao Santíssimo Sacramento, em preparação para o Congresso Eucarístic e também em vista do centenário, divididas em 25 horas de oração pelas quatro regiões pastorais que formam a Diocese.