Diocese de Nazaré convida para Ordenação Presbiteral

A Diocese de Nazaré, no ano jubilar do seu centenário, tem a alegria de convidar todo o povo de Deus para a Ordenação Presbiteral dos Diáconos: Alexandre Rufino da Silva, Eduardo José da Silva, Marcos Antonio de Arruda Moura, Samuel José Santos Silva, Vanderlan da Silva Mendes e Wellington Maciel da Silva.A Solene Concelebração Eucarística acontecerá no dia 11 de maio de 2019, às 19h, na Igreja Catedral de Nazaré-PE, e será presidida pelo Exmo. e Revmo. Bispo Diocesano, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena.

Os seis diáconos foram ordenados no dia 24 de novembro de 2018, na também centenária Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Orobó (PE). A Eucaristia Solene, inserida na liturgia da festividade de Cristo Rei do Universo, foi presidida por Dom Francisco Lucena, e contou com a presença de padres e diáconos da Diocese de Nazaré e de outras dioceses; além de seminaristas, familiares, amigos, membros da Obra das Vocações Sacerdotais (OVS) e o povo de Deus em geral. Mais de 2 mil pessoas participaram da cerimônia.

PRIMEIRAS PRESIDÊNCIAS EUCARÍSTICAS :

Pe. Alexandre Rufino da Silva

Local: Igreja Matriz N. Sra. das Dores – Condado -PE

Data: 12 de maio de 2019

Horário: 09h

Pe. Eduardo José da Silva

Local: Igreja Matriz N. Sra. da Conceição – Orobó-PE

Data: 14 de maio de 2019

Horário: 19h

Pe. Marcos Antonio de Arruda Moura

Local: Igreja Matriz N. Sra. da.Conceição – João Alfredo-PE

Data: 15 de maio de 2019

Horário: 19h

Pe. Samuel José Santos Silva

Local: Igreja Matriz N. Sra. da Conceição – Orobó-PE

Data: 16 de maio de 2019

Horário: 19h

Pe. Vanderlan da Silva Mendes

Local: Igreja Matriz N. Sra. da Glória – Glória do Goitá – PE

Data: 13 de maio de 2019

Horário: 19h

Pe. Wellington Maciel da Silva

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores-Condado -PE

Data: 12 de maio de 2019

Horário: 19h