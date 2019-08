Diocese de Nazaré emite comunicado sobre estado de saúde do Pe. Pedro Francisco do Nascimento

A Diocese de Nazaré publicou uma nota para informar sobre o estado de saúde do Pe. Pedro Francisco do Nascimento, que se encontra internado desde o dia 29 de junho, no Hospital Santa Joana, em Recife. A internação foi conseqüente de uma cirurgia bariátrica (redução de estômago) que ele havia realizado há vários anos, visando nesta ocasião uma cirurgia reparadora.

Esse novo procedimento cirúrgico não foi realizado porque o padre ainda ao apresenta as condições clínicas satisfatórias. Em nota a Diocese afirma que “o referido sacerdote está bem, seu estado de saúde não é grave, está num apartamento do Hospital Santa Joana, em recife, em plena recuperação do seu estado clínico. O seu procedimento cirúrgico está marcado para o dia 06 de agosto próximo”.

A Diocese de Nazaré esclarece ainda que “é falsa qualquer campanha de arrecadação de dinheiro, ainda que seja bem intencionada, neste momento, dita, a favor do Pe. Pedro Francisco do Nascimento. O plano de saúde está assumindo todas as despesas necessárias, inclusive o procedimento cirúrgico devidamente marcado”.

Pe. Pedro Francisco do Nascimento é pároco do Divino Espírito Santo, na cidade de Paudalho.

Confira a nota na íntegra: