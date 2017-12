Diocese de Nazaré homenageia Nossa Senhora da Conceição

Louvores, missas e procissão formam a programação em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, no último dia do novenário na Diocese de Nazaré.

Nesta sexta- feira (08), dia dedicado a Santa, as celebrações iniciaram, desde as 6hs, com uma alvorada festiva. O Bispo Diocesano Dom Francisco de Lucena celebra a missa na Capela da Imaculada Conceição, no centro de Nazaré da Mata, às 9hs.

Expectativa para a procissão, a partir das 17hs, e em seguida o grupo Som de Deus encerra os festejos.

A Diocese de Nazaré reúne 38 paróquias nas regiões da Mata Norte e no Agreste Setentrional. A expectativa é que centenas de fieis compareçam durante todo o dia na capela em Nazaré. Esquemas especiais de trânsito e segurança foram montados para facilitar o deslocamento dos devotos.

Na Mata Norte, a Santa é padroeira dos municípios de Nazaré da Mata e de Ferreiros e as prefeituras decretaram feriado municipal.