Diocese de Nazaré recebe novo bispo

A Diocese de Nazaré, formada por 42 paróquias nas regiões do Agreste e Zona da Mata de Pernambuco, passará a ser pastoreada por Dom Francisco de Assis Dantas Lucena. A posse do novo bispo acontece no próximo domingo (18) e a missa será celebrada por Dom Fernando Saburido, Arcebispo Metropolitano de Olinda e Recife, e acontece na catedral de Nossa Senhora da Conceição, em Nazaré da Mata.

Na ocasião também iniciará a liturgia para o segundo ano do centenário da Diocese, que acontece em 2018.

Entre os convidados o governador Paulo Câmara e autoridades eclesiásticas.

Os municípios estão organizando caravanas e a expectati va dos organizadores é reunir milhares de pessoas para dar as boas vindas ao bispo.

Dom Lucena é natural de Caicó, no Rio Grande do Norte. Desde 2008 foi nomeado bispo da diocese de Guarabira, na Paraíba. Ele é o atual secretário da regional Nordeste 2 da conferência Episcopal Brasileira, que inclui os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Pernambuco.

Desde novembro do ano passado, com a renúncia do Bispo Severino Batista de França, por motivos de saúde, Padre Antônio Inácio, ficou responsável pela administração da Diocese de Nazaré.

ROTEIRO DA CERIMÔNIA DE POSSE DE DOM FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA

Chegada e acolhida em frente à Catedral

Paramentação na Igreja de Bom Jesus

Segue o cortejo até a Catedral

Incensação

Invocação à Santíssima Trindade

Saudação inicial

RITO DE POSSE

Apresentação da Bula ao Colégio dos Consultores

Leitura da Bula

Esntrega do Báculo pelo Metropolita (Dom Fernando Saburido)

Dom Lucena assume a Catédra

Dom Fernando dá por empossado o novo bispo

Palavra do Padre Antônio Inácio

Segue missa como de costume

RITOS FINAIS