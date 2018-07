Diocese de Nazaré: Rumo ao I Congresso Eucarístico

A Diocese de Nazaré, nas comemorações do seu centenário, prepara-se para a realização do I Congresso Eucarístico. O evento acontece de 02 a 04 de agosto de 2018, na Quadra de Esportes da Escola de Aplicação Professor Chaves, em Nazaré da Mata (PE).

Cerca de 400 participantes, de toda a Diocese, são esperados para o encontro, que tem como tema “Eucaristia: Vida e Missão”; e o lema: “Eles o reconheceram no partir do pão” (Lc 24,35). O Assessor do Congresso é o bispo diocesano de Palmares (PE), Dom Henrique Soares.

O bispo diocesano, Dom Francisco Lucena, fala das expectativas para o Congresso. “Estamos nos aproximando da celebração do centenário de criação da Igreja de Nazaré. E nesta preparação, realizaremos o I Congresso Eucarístico Diocesano. A Eucaristia é o centro da nossa vida. Estaremos reunidos com representações de todas as comunidades paroquiais, juntamente com o clero de nossa Diocese. É uma alegria muito grande para nós, nas comemorações desse centenário, celebrarmos Jesus presente na Eucaristia”.

A acolhida aos congressistas acontece na manhã da quinta-feira, 02, às 08h, na Quadra da Escola de Aplicação. A sessão solene de abertura dos trabalhos está prevista para as 08h30min. Oficinas, conferências, missas e noite cultural fazem parte da programação.

O encerramento será na tarde do sábado, 04, às 16h30, na Praça dos Lanceiros, com a celebração da Santa Missa, seguida da procissão com o Santíssimo Sacramento até a Igreja Catedral. A Eucaristia será presidida por Dom Francisco Lucena, e contará com a participação de todos os congressistas, além dos Coroinhas e Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística (MECES) da Diocese.

Segundo o Pe. José Edson, coordenador da Comissão Central dos trabalhos alusivos ao centenário, o Congresso Eucarístico será um marco na comemoração dos 100 Anos, sobretudo porque é dele que partem os rumos pastorais que a Diocese tomará a partir de então.

“O Congresso será a celebração principal deste Ano Jubilar. É no Congresso Eucarístico que serão tomadas as decisões da vida pastoral da Igreja de Nazaré. Teremos oficinas sobre família, catequese, pastoral social, liturgia e missão; e por meio delas colheremos o material a ser trabalhado nas paróquias a partir do mês de agosto”, explicou.

100 horas de Adoração ao Santíssimo Sacramento

Na última semana do mês de julho, entre os dias 23 e 26, serão realizadas 100 horas de Adoração ao Santíssimo Sacramento em preparação para o I Congresso Eucarístico Diocesano, e também em vista do centenário. Serão 25 horas por Região Pastoral: Timbaúba (23), Surubim (24), Carpina (25) e Limoeiro (26). Todas as paróquias e áreas pastorais de cada região estarão em unidade neste dia, vivenciando 25 horas de adoração: das 06h às 07h do dia seguinte. Ao longo do dia, haverá momentos específicos para ‘Horas Santas’ de oração e intercessão pelas seguintes intenções: famílias, vocações sacerdotais e religiosas, sacerdotes, missionários e pelo Ano do Laicato.