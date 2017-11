Diocese de Nazaré vivencia novenário de Nossa Senhora da Conceição

A Diocese de Nazaré celebra no período de 29 de novembro a 08 de dezembro a Festa de Nossa Senhora da Conceição. Com o tema “Missão servir sem medo” a liturgia diária é formada pela celebração do Ofício da Imaculada Conceição, as 6hs, Recitação do Terço e Ladainha, às 18h30 e em seguida a missa.

Para a abertura da festa a programação conta nesta quarta- feira (29) com a Procissão da Bandeira, às 18h30, saindo da casa de Rosidalva Estevão da Silva, à Rua Maria Carolina Nunes da Fonseca, nº186, Sertãozinho. A missão será celebrada na Catedral da Imaculada Conceição, no centro de Nazaré.

“Temos muitos motivos para celebrar a festa da padroeira, pois em comunhão com a igreja recordamos o centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima e os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, mãe do povo brasileiro. Que o Espírito do Ressuscitado nos anime neste santo propósito. Venha celebrar conosco”, convida o pároco, Pe. José Nivaldo da Silva.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA: