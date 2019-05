Discussão entre pastores termina com um morto e outro preso em Timbaúba

A Polícia Militar registou, na última quarta- feira (29), um homicídio na cidade de Timbaúba. O acusado é José Carlos da Silva, 52 anos de idade. Ele assassinou com golpes de faca peixeira Paulo Germano, 57 anos.

Segundo informações os dois envolvidos são pastores da Igreja Evangélica Petencostal e moravam em um cômodo por traz da igreja, localizado à Rua da Cruz, no bairro do Cruzeiro, em Timbaúba.

De acordo com os relatos, os Paulo Germano e José Carlos da Silva discutiram, por motivos ainda não confirmados, e em seguida José Carlos se armou com uma faca peixeira e desferiu vários golpes contra Paulo Germano e ainda o atingiu na cabeça com uma pedra.

Após diligências da Polícia Militar, José Carlos foi preso em flagrante e está a disposição da Justiça.