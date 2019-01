Djalma Paes assume CPRH pregando mais “sensibilização” com a questão ambiental

Em solenidade rápida, com poucos discursos e sinalizações para um trabalho com muito diálogo e de “juntar forças” com o pessoal da Casa e órgãos parceiros, buscando uma maior sensibilização e proteção ambiental – sem prejuízo ao desenvolvimento sustentável –, o novo diretor presidente da CPRH, Djalma Paes, tomou posse na última sexta-feira (18). Bastante prestigiada, a solenidade de transmissão do cargo – pelo ex-presidente Eduardo Elvino – ocorreu em área da associação dos servidores e funcionários da Agência. “Vim para ser mais um”, disse, agradecendo a acolhida.

Além de grande parte dos servidores, participaram da solenidade a vice-governadora Luciana Santos, o vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, o deputado estadual João Paulo, o secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Bertotti, a secretária-executiva da pasta, Inamara Melo, a secretária da Mulher do Recife, Cida Pedrosa, a prefeita de Glória de Goitá, Andrea Paes, gestores e funcionários de diversos órgãos, como a Compesa – Companhia Pernambucana de Saneamento – e a Cipoma – Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente.

Em seu discurso, Djalma Paes disse sentir-se motivado com a nova tarefa. Agradeceu a cessão do espaço dos servidores para o ato, destacou avanços na gestão ambiental do Estado; seguindo diretrizes do governo Paulo Câmara, disse que planeja reforçar esse caminhou – “há muito ainda a fazer” – e insistiu que quer “somar, “trabalhar junto” com todos. “Sou do diálogo, gosto muito de ouvir as pessoas, pois todas têm algo a somar”, disse. “E o brilho dos olhos que vi em vocês, logo na chegada, é uma coisa fantástica. Mostra que um trabalho assim, com dedicação, compromisso, só pode dar certo”.

Advogado, com especialização em Direito Ambiental, e com larga experiência em gestão pública, além de trajetória política com mandatos de deputado federal, deputado estadual e prefeito de Glória de Goitá, Djalma Paes destacou ainda, em sua fala, a importância do licenciamento ambiental como uma das principais atribuições do órgão. Apresentou, contudo, outra que considera de maior valor, que segundo ele deve ser buscada em todas as áreas, especialmente a ambiental: a “sensibilização”.

A solenidade de posse teve ainda falas do secretário Antônio Bertotti, do deputado estadual João Paulo e da servidora Elba Borges, representando a associação dos servidores, que deu as boas-vindas ao presidente e retribuiu o propósito de trabalhar junto, com diálogo, com a mesma compreensão que, ressaltou, os funcionários experimentaram com a gestão de Elvino.