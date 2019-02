Dois detentos fogem do Presídio de Itaquitinga na primeira fuga registrada na unidade

Dois presos fugiram do Presídio de Itaquitinga, localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, da última terça – feria (12). A unidade foi inaugurada em janeiro de 2018 e este é o primeiro registro de fuga.

Segundo informações da Secretaria Executiva de Ressocialização a dupla fugiu do Módulo B. A delegacia de captura já foi acionada e um procedimento administrativo foi aberto para apurar as circunstâncias em que o fato ocorreu. O presídio de Itaquitinga possui 252 detentos.

A obra de construção da unidade começou em junho de 2010 e chegou a ser paralisada por cinco anos. A Unidade I do complexo prisional foi inaugurada em janeiro e começou a funcionar em junho de 2018, nove anos após o início da construção.

Em dezembro de 2018, o governo de Pernambuco repassou para a União a posse do 3º módulo do Centro de Ressocialização de Itaquitinga. A proposta é receber presos sentenciados ou provisórios que se enquadrem no Regime Disciplinar Diferenciado.