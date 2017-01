Dois foragidos da Justiça são presos com R$ 10 mil e revólver em Goiana

A Polícia Civil de Pernambuco, através da equipe de investigações da Delegacia de Goiana, prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira(26), em Goiana, dois criminosos; um condenado por trafico e outro por assaltos em diversos estados do nordeste mas ambos foragidos da Justiça. Eles estavam escondidos em um apartamento no centro da cidade.

Samuel Ferreira Gomes Pena, vulgo “Playboy” estava com o comparsa José Mário Santos de Lima, que havia fugido em dezembro do presidio em Sergipe. Durante a abordagem foi apreendido com a dupla 10 mil reais em dinheiro, um veículo Tucson adulterado e um revolver calibre 38.

José Mário ainda apresentou documento falsificado em nome de Marcio Luiz de Jesus Santos. A residência havia sido alugada em setembro, logo após Samuel ter recebido o beneficio judicial da saída temporária, não retornando para o presídio após a determinação judicial.

José Mario estava preso em Sergipe, condenado a mais de 60 anos de prisão, tendo sido preso anteriormente transportando 22 kg de cocaina, e conseguido escapar da prisão no final do 2016.

Samuel está sendo investigado de praticar assaltos em cidades de Pernambuco, Ceará, Sergipe, Alagoas e Paraíba. As investigações ainda apontam para o comercio de armas de fogo de uso restrito das forças armadas. Os autuados serão apresentados em audiência de custódia e devem ser recolhidos ao presídio pela quebra de benefício e pela condenação.