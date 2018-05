Dois PMs morrem após serem atropelados por trem do Metrô no Recife

Dois policiais militares morreram e dois ficaram feridos, após serem atropelados por uma composição do Metrô do Recife, na noite da terça-feira (15). O caso aconteceu no bairro de São José, próximo à estação Joana Bezera, durante uma ação policial do 16º Batalhão da Polícia Militar no local.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu quando o grupo realizava buscas na área, à procura de criminosos que usam o local para realizar assaltos e tráfico de drogas. Os quatro estavam na via férrea de circulação restrita. Outras circunstâncias do atropelamento não foram divulgadas.

Os dois policiais que faleceram foram identificados, inicialmente, como Sargento Enéas Silva e Cabo Clécio. O primeiro morreu ainda no local. Já Clécio chegou a ser socorrido, mas faleceu a caminho do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Os outros dois militares que ficaram feridos, identificados, a princípio, como soldado Adeildo Alves e soldado Luciano, foram encaminhados para o Hospital da Restauração. Adeildo encontra-se em estado grave de saúde e Luciano chegou à unidade consciente.

Por meio de nota, a corporação lamentou profundamente o acidente que resultou na morte dos policiais e pediu apoio para as famílias dos colegas e para os dois militares que ainda permanecem internados.

“Agora, fixamos nossas atenções às famílias dos que perderam a vida em defesa da sociedade, bem como, em total apoio aos policiais militares que se encontram feridos”, pontua a nota.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) lamentou o ocorrido e apontou que “está à disposição para prestar os esclarecimentos às autoridades responsáveis pela apuração do fato”. *G1PE