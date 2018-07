Dois são presos por posse de pornografia infantil em Carpina

As prisões ocorreram na quarta-feira (18), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. A polícia vinha monitorando o acesso a esse tipo de material através de trabalho de inteligência, com constatação no local da posse dos arquivos.

“Inicialmente, a gente não pode falar muito sobre esse material porque precisa passar por uma perícia mais minuciosa. Constatamos que a maioria do material vem do exterior, eles trouxeram via internet. A idade das vítimas varia bastante, de crianças a adolescentes. Existe inclusive material apreendido com bebês”, detalhou a delegada titular das investigações, Bárbara Fort, nesta quinta (19).