Doriel Barros comenta participação em congresso sindical em Carpina

Em pronunciamento na Reunião Plenária desta segunda (26), o deputado Doriel Barros (PT) informou ter participado, no último sábado (24), do 26º Congresso dos Delegados e Delegadas Sindicais da Zona da Mata de Pernambuco. Na atividade, realizada em Carpina (Mata Norte), foi elaborada a pauta de negociação para a campanha salarial deste ano.

O parlamentar sublinhou que, em 2019, completam-se 40 anos desde a primeira Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria. “Espero que, neste ano, possamos ter um resultado importante e os empresários reconheçam o papel dos trabalhadores para que tenham condições de continuar produzindo, vivendo com dignidade e recebendo um salário decente”, observou.

O petista ainda ressaltou ganhos recentes importantes para a categoria na remuneração e nas condições de trabalho. Para tanto, ele pontuou a importância das federações dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado (Fetape) e dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de Pernambuco (Fetaepe). “Hoje os assalariados da Zona da Mata talvez não tenham ainda o salário que merecem, mas houve uma melhora bastante significativa, resultado do trabalho dessas entidades”, afirmou.

Doriel Barros salientou, também, o “diálogo aberto” mantido com o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e o Sindicato dos Cultivadores de Cana do Estado (Sindicape).