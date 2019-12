Doriel Barros quer CNH gratuita para agricultores familiares

O deputado Doriel Barros (PT) apresentou projeto de lei para incluir agricultores familiares entre os beneficiários do Programa Popular de Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores, do Governo do Estado, iniciativa que garante gratuidade na formação e retirada do documento a grupos de baixa renda.

“Sabemos que vem crescendo o número de acidentes de trânsito na zona rural e cidades do Interior e, muitos deles ocorrem em função da falta de habilitação do condutor, que dirige sem antes ter passado pelo curso de formação obrigatório”, analisou o parlamentar, alegando a dificuldade enfrentada por uma grande parcela da população em arcar com os custos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“A inclusão de agricultores e agricultoras familiares no programa estadual trará mais independência e dignidade a esses trabalhadores”, afirmou, defendendo a aprovação do projeto nas comissões da Alepe. Ainda segundo o parlamentar, a iniciativa contribuirá no combate ao mercado clandestino de venda de motos e carros. “Quem está com a habilitação em dia não quer comprar veículo sem documento”, atestou.

Foto: Roberto Soares