Duas mulheres queimadas por um vizinho em Tracunhaém

Duas mulheres sofreram queimaduras de segundo e terceiro grau após um vizinho atear fogo nelas. O crime aconteceu na frente da casa de uma das vítimas, na cidade de Tracunhaém.

Uma estudante, de 23 anos, e uma professora, de 37 anos, que não tiveram os nomes divulgados, estavam comemorando o aniversário de um dos moradores da rua quando o vizinho se irritou com as músicas que estavam sendo tocadas. Ele se aproximou do grupo com um copo com álcool e um papel em chamas e tentou acertar o som da festa. No entanto, as duas mulheres foram atingidas.

Familiares apagaram as labaredas das vítimas que em seguida foram levadas para a Unidade Mista de Saúde Gersina Maria da Silva, onde receberam os primeiros socorros. A professora de 37 anos foi transferida para o hospital da Restauração, no Recife, onde permanece internada.

O suspeito identificado por Leandro Calisto da Silva, 33 anos, também ficou ferido no braço e foi autuado em flagrante pela tentativa de homicídio contra as duas mulheres.